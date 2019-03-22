ООН поприветствовала предложение России и Сирии по ликвидации «Рукбана»

ООН поприветствовала предложения России и Сирии, касающиеся сирийского лагеря беженцев «Рукбан», в числе которых создание рабочей группы для оценки ситуации на месте, сообщил заместитель главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Самир Эльавари.

«Организация Объединенных Наций приветствует диалог со всеми соответствующими сторонами для дальнейшего уточнения процесса возвращения и перемещения сирийских беженцев и обеспечения того, чтобы любое движение было безопасным, добровольным, хорошо информированным, достойным и соответствовало стандартам защиты. Это включает в себя предложенное создание рабочей группы с участием соответствующих сторон», - заявил Эльавари.

Ранее, согласно экстренному совместному заявлению штабов России и Сирии, стало известно, что координационные штабы РФ и САР решили предусмотреть посещение лагеря «Рукбан» рабочей группой из представителей САР, РФ, США, Иордании, а также ООН.

Также Россия и Сирия пригласили США на совещание по расформированию печально известного лагеря беженцев. Кроме этого в Минобороны РФ заявили о росте смертности беженцев в «Рукбане» и, в частности, гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, а также отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи.