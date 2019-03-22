Команды военных училищ со всей страны сыграют в интеллектуальный «морской бой»

Для победы в игре нужно не только подбить все корабли противника, но и дать верные ответы на сложные вопросы из области истории, географии, военного дела и других наук.

Но и это не все испытания, с которыми столкнутся участники. Важно не подорваться на минах, спрятанных на игровом поле.

Каждая такая ловушка может привести или к потере бойца до конца состязания, или к сдаче корабля, или же к сложному блицу, когда честь команды будет отстаивать один игрок.

В этом турнире нужны не только прочные знания, но и сообразительность, смекалка, воля к победе, стойкость и самообладание - качества, которые необходимы будущим офицерам. До финала дойдут только лучшие из лучших.

Смотрите первый выпуск телепередачи в субботу, 23 марта, в 09:10 на телеканале «Звезда».