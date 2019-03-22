Шойгу доложил Путину о результатах встречи с Асадом в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принформировал президента России Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности РФ о результатах своей поездки в Сирию для переговоров с лидером САР Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу проинформировал его участников о состоявшейся поездке в Сирию и о содержании его контактов с президентом республики Башаром Асадом», - заявил Песков.

Заседание Совбеза под председательством Владимира Путина было посвящено обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, а также ряда внутрироссийских проблем.

Сергей Шойгу 19 марта совершил рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе переговоров с Башаром Асадом обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Во время своей рабочей поездки в Сирию, Шойгу совершил полет над территорией страны.