Опубликовано видео первого полета скоростного вертолета компании Sikorsky

На официальном youtube-канале проекта скоростного вертолета совместной разработки компаний Sikorsky и Boeing опубликовано видео первого полета скоростного вертолета Sikorsky-Boeing #SB1 Defiant.

Предполагается, что машина сможет развивать скорость вдвое превышающей показатели обычных вертолетов, а также иметь вдвое больший радиус действия.

Первый полет прошел городе Уэст-Палм-Бич, в штате Флорида. На видео можно увидеть, как самолет движется над полосой, зависает и приземляется.

Предполагается, что в будущем машина может заменить вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В марте 2017 года в ходе испытаний потерпел аварию другой скоростной вертолет компании Sikorsky S-97 Raider.