Россия и Сирия пригласили США на совещание по расформированию лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия пригласили США на совещание 26 марта для «Выработки согласованных пошаговых мероприятий» по расформированию лагеря Рукбан, говорится в совместном экстренном заявлении глав штабов, которое с российской стороны подписал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", приглашаем прибыть на указанное координационное совещание представителей командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании и обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов племен, находящихся в лагере», - отмечается в документе.

Безопасность перемещения и проведения встречи на территории, подконтрольной сирийскому правительству, обеспечат силы службы безопасности САР во взаимодействии с подразделениями военной полиции ВС РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что смертность среди беженцев лагеря «Рукбан» продолжает расти, при этом в Латакии, Халидие, Эль-Амаре, Хомсе, Мхине, Эль-Карьятейне, Пальмире, а также в пригородах Дамаска и Алеппо уже сегодня могут обеспечить достойное размещение более 35 тысяч человек.