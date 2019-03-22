В Минобороны РФ заявили о росте смертности беженцев в «Рукбане»

Смертность среди беженцев лагеря «Рукбан» продолжает расти. Об этом заявили в Минобороны России.

«Последние космические снимки показывают, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти», - говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, а также отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи.

При этом в Минобороны России напомнили, что условия, созданные в Латакии, Халидие, Эль-Амаре, Хомсе, Мхине, Эль-Карьятейне, Пальмире, а также в пригородах Дамаска и Алеппо, уже сегодня могут обеспечить достойное размещение более 35 тысяч человек.

Также Россия и Сирия пригласили США на совещание по расформированию лагеря «Рукбан».

Ранее Минобороны РФ назвало закрытие лагеря «Рукбан» стимулом к возвращению сирийских беженцев из Иордании. В российском оборонном ведомстве выразили недоумение по поводу блокировки США инициативы по расформированию лагеря и эвакуации его жителей.