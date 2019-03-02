«Мир потерял одного из самых гениальных своих сыновей» - в Госдуме прокомментировали уход из жизни Алферова

Геннадий Зюганов рассказал «Звезде» о главных достижениях Жореса Алферова. Знаменитый физик умер в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни.

Как отметил лидер КПРФ, мир потерял одного из самых гениальных сыновей.

«Все мы - страна, да и мир - потеряли одного из самых гениальных своих сыновей. Жорес Иванович присутствует у каждого в доме - смотрите ли вы телевизор, говорите ли по телефону, или слушаете радио», - пояснил Зюганов.

Жорес Алферов внес вклад не только в российскую и мировую науку, но и в образование.

«Он создал одно из лучших учебных заведений в мире, соединил прекрасных и талантливых ребят - физиков и математиков - с учебным процессом в университете, с академией и экспериментальным производством. Недавно мы вместе с ним подготовили письмо президенту и премьеру, чтобы этот опыт стал общероссийским. Потому что он позволит готовить очень качественные кадры на высочайшем научном уровне», - сказал Зюганов.

Знаменитый ученый вел и активную политическую жизнь.

«Мы с ним всегда дружили. Он встречался с избирателями, никому не отказывал, путешествовал по стране, выступал, возглавлял научные советы. Я видел его на мировых форумах», - вспомнил лидер КПРФ.

Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. В 2017 году журнал Forbes включил ученого в список ста самых влиятельных россиян века. В прошлом месяце президиум РАН объявил, что Алферов возглавил Совет РАН по нанотехнологиям. Кроме того, ученый был депутатом фракции КПРФ в Государственной думе России.

В конце 2018 года Алферов обратился в больницу с гипертонической болезнью. Затем его положили в одну из столичных клиник. Когда состояние ученого улучшилось, он вернулся в Санкт-Петербург. Алферов до последних дней своей жизни продолжал работать из дома.