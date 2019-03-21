Правительство РФ выделит миллиард рублей для прибавки к пенсиям ветеранов Войны

Правительство выделит миллиард рублей на повышении военных пенсий ветеранов Великой отечественной войны. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на заседании правительства. По словам премьера, изменения вступят в силу уже 1 мая.

Кроме того, Медведев рассказал о решении ввести дополнительные гарантии для людей, которые хотят сами выбирать банк, где будут получать зарплату.

Премьер отметил, что сейчас кредитную организацию зачастую выбирает работодатель и заниматься ее заменой не хочет, даже если об этом просит сотрудник.

Теперь на переоформление документов отведут 15 рабочих дней. В противном случае работодатель понесет административную ответственность.