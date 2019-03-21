В Кремле прокомментировали полет американских B-52 у границ РФ

Полет американского бомбардировщика B-52 у границ Российской Федерации не ведет к укреплению безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации», - отметил Песков.

Видео сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52Н российским истребителем Су-27 было опубликовано на официальном канале Минобороны РФ утром в четверг.

На кадрах видно, что самолет несет на подкрыльевых узлах несколько учебных авиабомб.

Ранее российские истребители ПВО перехватили над Балтийским морем самолет-разведчик США RC-135