РЖД будет бесплатно перевозить ветеранов Войны весь май

Бесплатный проезд в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», всех поездов дальнего следования внутрироссийского сообщения, обеспечит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны холдинг «РЖД» в мае 2019 года.

Также данная услуга предусмотрена в скоростных поездах дальнего следования «Сапсан» и «Ласточка». С каждым инвалидом и участником ВОВ бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу - удостоверения участника Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Акция будет действовать в течение всего мая 2019 года без ограничения по количеству поездок.