Главный военный прокурор рассказал о развитии международного сотрудничества по военной юстиции

Продолжается развитие сотрудничества военных прокуроров России с коллегами по военной юстиции из других стран. Об этом сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

«По многим направлениям нашей деятельности, особенно в уголовно-правовой сфере, нельзя обойтись без помощи зарубежных коллег. Поэтому в соответствии с поручениями генерального прокурора мы активно развиваем международно-правовое сотрудничество органов военной юстиции», - заявил Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры.

По его словам, в минувшем году проведены двусторонние встречи с представителями военных прокуратур Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Китая.

Петров отметил, что также было установлено сотрудничество с турецкими коллегами и получили развитие связи с военной прокуратурой Южной Кореи.

Главный военный прокурор также рассказал, что в ближайшее время планируются совместные семинары главной военной прокуратуры и органов прокуратуры Монголии и Белоруссии. Уже в начале следующей недели начинается визит делегации военной прокуратуры Таджикистана, а в первых числах апреля в ГВП ждут коллег из военной прокуратуры Казахстана.