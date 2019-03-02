Коллега Алферова рассказал о последних днях жизни ученого

Главный ученый секретарь СПбНЦ РАН Григорий Двас рассказал, каким ему запомнился лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов.

«Это бесконечный патриот – был патриотом СССР и стал патриотом России. Это пронизывало всю его жизнь… Он очень много сделал для того, чтобы российская наука не просто сохранилась в очень тяжелые периоды 90-х годов, но и чтобы она сохранила лидирующие позиции. Россия и сегодня на передовых рубежах, и это во многом заслуга Жореса Алферова», - поделился своими воспоминаниями об Алферове Двас.

По словам ученого, лауреат нобелевской премии был бескомпромиссным по отношению к науке, но при этом абсолютно добрым человеком. Свою доброту Алферов проявлял, помогая коллегам, близким людям и даже студентам. Как пояснил Двас, несмотря на свои высокие достижения, ученый был абсолютно лишен высокомерия.

«Добро должно быть с кулаками – это про Жореса Алферова. Он был очень добрым, но при этом очень сильным человеком. И когда речь шла о необходимости защитить добро, он всегда был готов это сделать. Он был бескомпромиссным когда речь шла о науке, но при этом с людьми, которые работали вместе с ним, он был добрым и деятельно помогал во всем. Помогал в науке, помогал в жизни, он был лишен научного высокомерия», - пояснил Двас.

В последнее время Жорес Алферов работал из дома. После того, как ученый вернулся из санатория в Барвихе в Санкт-Петербург, он уже не появлялся в научном центре РАН, но у себя дома проводил заседания ректората.

«Он вернулся в Петербург из Барвихи. Он проводил у себя дома заседания ректората, потому что жизнь течет и она не делает перерывов на время болезни. Жорес Иванович пытался решить определенные вопросы, но уже не появлялся ни в университете, ни в научном центре», - рассказал Двас.

Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых микроэлектронных компонентов.

Ученый занимал пост председателя Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Также он был членом думского комитета по образованию и науке.

Знаменитый ученый умер в больнице в северной столице. Ему было 88 лет.