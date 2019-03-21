Минобороны РФ назвало закрытие лагеря «Рукбан» стимулом к возвращению сирийских беженцев из Иордании

Расселение и ликвидация лагеря «Рукбан», находящегося на подконтрольной войскам США сирийской территории, станет стимулом к возвращению граждан Сирии на родину с территории Иордании. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики «О бедственном положении жителей лагеря «Рукбан» от 21 марта 2019 года.

«Расселение лагеря внутренне перемещенных лиц дополнительно простимулирует проживающих на территории королевства сирийских беженцев к возвращению на родину и это несомненно экономически целесообразно для иорданской стороны», - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что возвращающиеся сирийские граждане покидают места временного размещения, организованные властями королевства с самого начала вооруженного конфликта, где учтены все требования международных гуманитарных организаций, а созданные в них условия невозможно даже сравнивать с положением в «Рукбане».