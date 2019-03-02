Минздрав наградил десятиклассника, спасшего пассажира рейса из Сочи

Минздрав России подписал приказ о награждении благодарностью ученика 10 класса столичной школы №1573 Богдана Рудика, оказавшего экстренную помощь мужчине, которому стало плохо с сердцем на борту самолета Сочи-Москва.

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Старшеклассник вместе с семьей возвращался в столицу после окончания каникул. Внезапно на борту самолета одному из пассажиров стало плохо. У мужчины началось нособОвое кровотечение. Командир лайнера обратился к находящимся на борту людям с просьбой оказать помощь пассажиру. К тому времени мужчина уже потерял сознание.

Богдан вызвался помочь. Мальчик очистил ротовую полость и гортань мужчины от кровяных масс и поддерживал дыхание пассажира с помощью реанимационного мешка. Следить за давлением мужчины старшекласснику помогал бортпроводник.

Навыки оказания медицинской помощи мальчик обрел в собственной школе. Богдан учится в специальном медицинском классе.