Макет аппарата для марсианской миссии прошел ударные испытания
Центр Хруничева и «НПО Лавочкина» успешно провели ударные испытания переходной системы совместно с макетом космического аппарата «ЭкзоМарс-2020», сообщает пресс-служба Центра Хруничева.
© Фото: АО НПО Лавочкина
В ходе подготовки к запуску в «НПО Лавочкина» прошли совместные ударные испытания вибропрочностного макета космического аппарата «ЭкзоМарс-2020» с переходной системой, которая была создана в ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, сообщили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что переходная система будет установлен на разгонный блок «Бриз-М», что позволит провести отделение аппарата от разгонного блока.
В нем также подчеркнуто, что положительные результаты испытаний в «НПО Лавочкина» подтвердили совместимость механических интерфейсов макета космического аппарата «ЭкзоМарс-2020» и переходной системы в условиях ударного воздействия.