Макет аппарата для марсианской миссии прошел ударные испытания

В ходе подготовки к запуску в «НПО Лавочкина» прошли совместные ударные испытания вибропрочностного макета космического аппарата «ЭкзоМарс-2020» с переходной системой, которая была создана в ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, сообщили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что переходная система будет установлен на разгонный блок «Бриз-М», что позволит провести отделение аппарата от разгонного блока.

В нем также подчеркнуто, что положительные результаты испытаний в «НПО Лавочкина» подтвердили совместимость механических интерфейсов макета космического аппарата «ЭкзоМарс-2020» и переходной системы в условиях ударного воздействия.