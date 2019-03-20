Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Россия и САР предложили США принять участие в прикрытии эвакуации беженцев из лагеря Рукбан

Александр Пешков
10:21 20.03.2019
Несмотря на желание жителей лагеря Рукбан, которое подтверждено опросами представителей ООН, до настоящего времени не наблюдается потока внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в родные места
Россия и САР предложили США принять участие в прикрытии эвакуации беженцев из лагеря Рукбан
© Фото: Bilal Jawich, Xinhua Globallook

Россия и Сирия предложили США принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования вооруженных сил США в зоне Эт-Танф. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики «О бедственном положении жителей лагеря «Рукбан».

«Детально изучив ситуацию приходим к пониманию, что возможностей военной базы США в Эт-Танфе по обеспечению безопасности жителей «Рукбана», изъявивших желание вернуться в родные места, явно недостаточно»  - говорится в сообщении. 

В сообщении также отмечено, что США, оказавшись заложниками собственной деструктивной политики, проводимой на сирийском направлении, сегодня не способны оказать влияние на все незаконные вооруженные формирования, бесчинствующие в оккупированной зоне.

В нем также подчеркнуто, что в связи с этим сирийское правительство готово обеспечить надежную охрану и оборону 6 гуманитарных автомобильных колонн силами службы безопасности Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Убедительно просим руководство США со своей стороны поддержать данную инициативу и назначить своих представителей для сопровождения автомобильных колонн, а также оказать влияние на боевиков подконтрольных группировок для обеспечения беспрепятственного доступа в лагерь «Рукбан», - говорится в заявлении.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Ранее в Минобороны заявили, что ситуация в нем меняется от «плохого к худшему».

11 марта российские военные заявили о блокировании американской стороной автобусов, направленных для эвакуации беженцев из лагеря «Рукбан» в Сирии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.03.2019, 10:20
Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
Дата20.03.2019, 05:00
И ударил «Град»: яркие кадры массированного огня артиллерии
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 11:44
Названы сроки передачи ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:21 В стране и мире
Россия и САР предложили США принять участие в прикрытии эвакуации беженцев из лагеря Рукбан
05:51 В стране и мире
Видео
Сбежать от суеты: в древний храм Дамаска едут верующие со всего мира
00:04 В стране и мире
Видео
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
23:30 В стране и мире
Минобороны: США отдали судьбу жителей лагеря «Эр-Рукбан» «на откуп боевикам»
23:01 В стране и мире
Боевики обстреляли школьный автобус в Сирии: есть жертвы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:55 Спорт
Видео
Загитова обратилась к поклонникам перед выступлением на чемпионате мира
10:35 В стране и мире
Видео
Весна порадует жителей Москвы температурой выше нормы
09:09 В стране и мире
Видео
Касым-Жомарт Токаев официально стал врио президента Казахстана
07:40 Вопросы истории
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
06:36 В стране и мире
Раскрыты подробности госпитализации звезды «Дома-2» Елены Берковой
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дикая кобра напала на велосипедистов в Индии: видео
Раскрыты подробности госпитализации звезды «Дома-2» Елены Берковой
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Видео
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.