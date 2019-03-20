Россия и САР предложили США принять участие в прикрытии эвакуации беженцев из лагеря Рукбан

Россия и Сирия предложили США принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования вооруженных сил США в зоне Эт-Танф. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики «О бедственном положении жителей лагеря «Рукбан».

«Детально изучив ситуацию приходим к пониманию, что возможностей военной базы США в Эт-Танфе по обеспечению безопасности жителей «Рукбана», изъявивших желание вернуться в родные места, явно недостаточно» - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что США, оказавшись заложниками собственной деструктивной политики, проводимой на сирийском направлении, сегодня не способны оказать влияние на все незаконные вооруженные формирования, бесчинствующие в оккупированной зоне.

В нем также подчеркнуто, что в связи с этим сирийское правительство готово обеспечить надежную охрану и оборону 6 гуманитарных автомобильных колонн силами службы безопасности Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Убедительно просим руководство США со своей стороны поддержать данную инициативу и назначить своих представителей для сопровождения автомобильных колонн, а также оказать влияние на боевиков подконтрольных группировок для обеспечения беспрепятственного доступа в лагерь «Рукбан», - говорится в заявлении.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Ранее в Минобороны заявили, что ситуация в нем меняется от «плохого к худшему».

11 марта российские военные заявили о блокировании американской стороной автобусов, направленных для эвакуации беженцев из лагеря «Рукбан» в Сирии.