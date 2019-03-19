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Шойгу заявил о необходимости исключить влияние бизнеса на федеральный перечень учебников

Павел Настин
09:55 19.03.2019
Ранее несколько сотен преподавателей географии со всей России обратились к президенту Русского географического общества с просьбой оказать содействие в возвращении в учебный процесс пособий по географии, исключенных Минпросвещения из федерального перечня учебников.
Шойгу заявил о необходимости исключить влияние бизнеса на федеральный перечень учебников
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также является президентом Русского географического общества, считает необходимым исключить издателей из процесса обсуждения федерального перечня учебников. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«Любое противостояние имеет свои причины. Как правило, всегда в процесс обсуждения учебников вмешиваются те, кто занимается их выпуском. Это бизнес, которому, по сути своей, глубоко без разницы, что печатать. Главное, чтобы за это платили деньги. Вот от этого надо избавиться», - цитирует Шойгу ТАСС.

Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимо собрать всех участников «торжества», исключить тех, кто имеет хоть какое-то отношение к полиграфии, и провести конкурс.

«Если уж совсем упростить, я бы взял советские учебники. Очень хорошие учебники. Во всяком случае, мы прекрасно учились по ним», - отметил президент РГО.

Шойгу напомнил, что президент России Владимир Путин дал конкретные поручения разработать концепцию учебников и увеличить количество часов преподавания географии в школе.

«Концепция готова, и мы представили ее. Не так давно общался с министром просвещения по этому поводу, и, думаю, мы нашли общий язык. Так что будем двигаться вперед», - заявил Шойгу.

Ранее несколько сотен преподавателей географии со всей страны обратились к главе РГО с просьбой оказать содействие в возвращении в учебный процесс пособий по географии, исключенных Минпросвещения из федерального перечня учебников.

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