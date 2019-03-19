Шойгу анонсировал вторую экспедицию РГО в тувинскую Долину Царей

Вторую археологическую экспедицию на курган Туннуг в Долине царей в Туве проведет Русское географическое общество в 2019 году. Об этом заявил в интервью российским СМИ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«У нас готовится вторая археологическая экспедиция на кургане Туннуг в Туве. Ее инициатором стал член Попечительского совета РГО Фредерик Паулсен. Он не гражданин России, но человек, очень любящий нашу страну и много делающий для нее», - цитирует Шойгу ТАСС.

Глава оборонного ведомства также выразил надежду, что после его слов на Паулсена не будут наложены санкции.

«Хоть что-то хорошее должно оставаться в наших отношениях с Западом», - заметил Шойгу.

Он уточнил, что курган является частью Долины царей, где расположено множество «царских» курганов скифского времени. По предварительным данным, он относится примерно к IX-VIII векам до нашей эры. Шойгу рассказал, что археологи надеются найти в кургане артефакты пазырыкской культуры, характерной для Горного Алтая, где нашли мумию, названную алтайской принцессой.

«Здесь мы надеемся найти что-то подобное. И, возможно, еще что-то, так как в кургане есть, с одной стороны, фрагменты вечной мерзлоты, с другой - он расположен на достаточно болотистой местности», - пояснил Шойгу.

Также ученые надеются, что благодаря вечной мерзлоте в кургане удастся найти органику.