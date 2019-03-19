Проект «Без срока давности» расскажет о гибели мирных жителей в годы ВОВ

Новый проект «Без срока давности» представили поисковики. Он сфокусирован на мирных жителях, которые погибли от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальная акция призвана помочь распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированной территории.

На сегодняшний день известно о 16 миллионах убитых, замученных и сожженных. К местам массовых захоронений отправятся экспедиции - в Новгородскую, Псковскую области и Ставропольский край. Итогом раскопок станет создание большого мемориального комплекса.

«Мы планируем подготовить информационный контент, где будут и тексты, и фотоматериалы, и киноматериалы, и выступить на всех молодежных форумах, которые пройдут в бурную кампанию 2019 года. Это порядка шести всероссийских форумов, один международный и семь окружных форумов», - рассказала «Звезде» руководитель Поискового движения России Елена Цунаева.

По ее словам, этот проект должен стать для российской молодежи «прививкой от беспамятства».

Проект поддержали Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр.