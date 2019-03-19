В Минобороны РФ уличили США в неоказании финансовой помощи беженцам в лагере «Рукбан»

Соединенные штаты Америки не имеют права предъявлять сирийскому правительству завышенные требования по организации условий для приема беженцев, в том числе из лагеря «Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении координационных штАбов России и Сирии.

В документе отмечается, что власти США не предоставляют никакой финансовой помощи для поддержки сирийской экономики и содержания людей в лагере.

Кроме того, Вашингтон не дает согласия на вывоз сирийских граждан и отказывается обеспечить безопасное перемещение гуманитарных колонн в зоне Эт-Танф.