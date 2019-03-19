Автомобиль уехал, а я остался: кто может эвакуировать машину

Ситуация, когда человек вышел из дома\офиса\ресторана, а машины нет на месте уже не вызывает лютой паники а автовладельца. Он начинает звонить в 112 и выяснять, на какой штрафстоянке оказалось его авто. Ситуация неприятная, но не критичная. Что сделать чтоб этого не произошло, какие машины никогда не эвакуируют и что делать, если документы остались в машине, «Звезде» рассказали в МАДИ, ДПС по САО ГУ МВД России по Москве и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Я вышел, а машины нет на месте. За что?

Ну например, за парковку на тротуаре, пешеходном переходе и пр. Сотрудник ГИБДД фиксирует этот факт. Фотографии прикладываются к протоколу задержания. В присутствии двух понятых составляется протокол задержания. Также с ними находится (сотрудниками ДПС) техника. Сотрудники службы эвакуации опечатывают машину, делают фотографии. И машина погружается на эвакуатор.

Кстати, среди водителей бытует ошибочное мнение, что машину могут эвакуировать только под знаком с дополнительной табличкой «работает эвакуатор». А без этого дополнительного знака, якобы будет только выписан штраф. Это не так. Присутствие данной таблички говорит только о том, что эвакуировать автомобиль могут инспекторы МАДИ. Но этот пункт работает только в Москве.

Я увидел из окна, что возле моей машины работает эвакуатор и успел выбежать до того, как эвакуатор начал движение. Смилостивятся ли сотрудники ГИБДД или МАДИ?

Да, автомобиль отдадут.

Если хозяин авто подходит, а эвакуатор еще не начал движение, то машина снимается с эвакуатора и владельцу выписывается постановление в зависимости от нарушения. От штрафа, как вы понимаете, это вас не избавит.

Я позвонил в 112 и мне сказали, что машина на стоянке. Что делать?

Там же вам подсказывают подразделение ГИБДД в которое необходимо подъехать с документами на машину, где сотрудники выписывают постановление и дается разрешение на выдачу транспортного средства. Водитель с разрешением на выдачу ТС следует на штрафстоянку, где ему выдают автомобиль. При себе он должен иметь водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО.

А если я документы в машине оставил?

После того, как водитель выяснил адрес штрафстоянки, он должен туда собственно прибыть с паспортом и вызвать инспектора, который принял решение об эвакуации. В присутствии стража правопорядка, машина вскроется и водитель получит свои документы. После этого, права, снова придется проехать в территориальное подразделение ГИБДД, где получить штраф и разрешение на выдачу машины.

А вообще, в московском ГИБДД предупредили, что в машине документы оставлять не рекомендуется.

Копии документов не получится предъявить. Для составления разрешения на выдачу автомобиля со штрафстоянки необходимы оригиналы документов.

А какой автомобиль не могут эвакуировать?

Если в машине кто-то находится, например, ребенок, домашние животные, или же если машина заведена.

А что за МАДИ в Москве, и когда его сотрудники могут забрать машину?

Инспектор МАДИ принимает решение о задержании автомобиля, если тот находится в зоне действия знаков остановка или стоянка запрещена (3.27, 3.28), дополненных табличкой «Работает эвакуатор». Инспектор фотографирует и снимает на видео знак, желтую разметку, сам автомобиль, делает «привязку» к адресу. Затем он составляет протокол о задержании транспортного средства. Если до начала движения эвакуатора на место приходит владелец автомобиля, ему возвращают транспортное средство. В таких случаях инспектор МАДИ выписывает лишь штраф 3 000 рублей. Его можно оплатить 50-процентной скидкой в течение 20 дней.

Когда платить?

Получить транспортное средство со спецстоянки можно без предоплаты и оплатить в течение 60 дней по квитанции, которую выдадут водителю. в терминалах на спецстоянках банковскими картами и наличными, а также в отделении и терминалах самообслуживания любого банка.

Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение до момента получения автомобиля, законом предусмотрена скидка в размере 25%.