Один из самых больших флагов РФ развернули в Севастополе

Гигантский флаг России был развернут в Севастополе. В ходе праздничных мероприятий, посвященных пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией, жители и гости города развернули полотнище площадью 690 квадратных метров.

Также крымчане получили возможность побывать на кораблях Черноморского флота. Гостей принимали экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочек», а также больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников».

Праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией проходят 18 марта по всей стране.