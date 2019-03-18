Один из самых больших флагов РФ развернули в Севастополе
Триколор площадью 690 квадратных метров был развернут на площади Нахимова.
Гигантский флаг России был развернут в Севастополе. В ходе праздничных мероприятий, посвященных пятилетнему юбилею воссоединения Крыма с Россией, жители и гости города развернули полотнище площадью 690 квадратных метров.
Также крымчане получили возможность побывать на кораблях Черноморского флота. Гостей принимали экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Вышний Волочек», а также больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников».
Праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией проходят 18 марта по всей стране.