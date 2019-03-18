Жители Крыма получили уникальный шанс побывать на борту фрегата «Адмирал Макаров»

В ходе празднования пятилетней годовщины воссоединения Крыма и России жители полуострова получили возможность побывать на борту фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров».

Кроме того, все желающие смогли подняться на борт ракетного корабля «Вышний Волочек» и больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Кунников».

Все корабли, которые сегодня демонстрируют в Крыму, участвовали в сирийской спецоперации. На больших десантных кораблях доставляли вооружения и боеприпасы. Фрегаты вооружены ракетами «Калибр».

В центре Севастополя, на площади Нахимова моряки ЧФ продемонстрируют военную технику и навыки боевой подготовки.

Там же состоится митинг, в ходе которого можно будет записаться на военную службу по контракту, а особо отличившимся военнослужащим будут вручены награды.