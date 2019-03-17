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Кандидат в президенты Украины поддержал Тимошенко на выборах

Лина Давыдова
11:57 17.03.2019
Внефракционный депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины заявил, что у Тимошенко есть реальные шансы на победу.
Кандидат в президенты Украины поддержал Тимошенко на выборах
© Фото: Юлія Тимошенко, facebook

Кандидат в президенты Украины, внефракционный депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута решил поддержать Юлию Тимошенко на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба партии «Батькивщина».

«Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко», - отметил Тарута.

По его мнению, объединение с Юлией Тимошенко станет сигналом для других кандидатов в президенты подумать о стране.

По данным пресс-службы партии «Батькивщина», политики подписали меморандум о взаимодействии, в котором говорится об обязательствах по прекращении войны в Донбассе, объединении страны и принятии новой народной конституции.

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно данным социальных опросов, лидерами рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко могла заручиться поддержкой Игоря Коломойского.

В Сети появилась запись возможного разговора лидера «Батькивщины» и олигарха. Кто на самом деле говорит по телефону - доподлинно неизвестно, но по предположениям журналистов, есть большая вероятность, что диалог ведут именно Коломойский и Тимошенко.

В чью еще избирательную кампанию вкладывает свои средства Игорь Коломойский? И какую роль олигарх сыграл в подавлении «Русской весны» на востоке Украины? Смотрите все это в новом расследовании «Специального репортажа». Не пропустите премьеру в понедельник, 18 марта, в 18:30 на телеканале «Звезда».

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