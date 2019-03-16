В Крыму оценили ущерб полуострова от нахождения в составе Украины

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины составляют сотни миллиардов рублей. Об этом заявил первый вице-премьер парламента Республики Ефим Фикс.

«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум», - заявил представитель крымского парламента.

По его словам, серьезно пострадали промышленные предприятия и система Северо-Крымского канала, «которые намеренно обанкротили и разграбили».

Фикс не исключил, что после того, как будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, западные и киевские деятели «наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах».

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией и результаты голосования не признает.

В России неоднократно подчеркивали, что референдум был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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