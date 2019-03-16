Фестиваль Крымская весна открылся в Москве

В Москве открылся первый в России фестиваль «Крымская весна», приуроченный к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятия проходят на 13 столичных площадках, в том числе на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на Никитском бульваре, в парке «Зарядье», парке Горького и парке Сокольники.

В торговых шале и на Манежной площади можно приобрести популярные продукты с Крыма - чай, свежую рыбу, мед. Также гости фестиваля могут попробовать традиционные блюда жителей полуострова - жареную барабульку и ставриду, плов с мидиями, рапанов в панировке, сарму и многое другое.

Крым стал частью России после проведенного на полуострове в 2014 году референдума. На голосовании подавляющее большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. Референдум проводился после госпереворота на Украине. Киев считает Крым своей территорией и не признает результаты голосования.

На фоне событий 2014 года разворачивается сюжет фильма «Крым». Это история о любви, где главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда». ■