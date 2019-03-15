В Госдуме предложили обязать Киев компенсировать Крыму экономические потери от нахождения полуострова в составе Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что Киев должен компенсировать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины. Об этом он заявил на совместном заседании Совета ГД с Госсоветом Республики.

По словам Володина, Украина «разрушила экономику Крыма и Севастополя». Спикер Госдумы поручил подсчитать убытки, нанесенные республике киевской властью и потребовать их возмещения через парламентские структуры.

«В этой связи давайте мы поручим... просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась,.. и через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», - предложил Володин.

Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума. Во время голосования подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В Киеве с волеизъявлением крымского народа не согласны и по-прежнему считают полуостров своей территорией.

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