В Госдуме отметили экономический рывок Крыма

Экономика Крыма и уровень жизни на полуострове после вхождения в состав России совершили рывок. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на заседании Совета ГД с Госсоветом республики.

По его словам, в 2013 году ВВП на душу населения в Крыму составлял 92 тысячи 400 рублей. В прошлом году он составил 217 тысяч 200 рублей.

«ВВП в 2018 году составил 217 тысяч 200 рублей на душу населения. Это 40 место в России. Напомню, что пять лет назад республика была на предпоследнем месте по этому показателю. Посмотрите, какое движение, а если говорить правильно - рывок в развитии экономики, который совершил Крым», - привел цифры Володин.

Как отметил председатель Госдумы, по сравнению с 2015 годом в Крыму в 4,3 раза вырос и объем инвестиций на душу населения. Кроме того с 2014 по 2018 годы на 79,8% вырос индекс повышенного производства.

«Это говорит о том, что экономика Крыма и промышленное производство семимильными шагами догоняет экономику России с тем, чтобы стать одним из полноценных полноправных партнеров в экономике», - пояснил Володин.

В 2015 году Крым находился на 76 месте в рейтинге регионов по качеству жизни. К настоящему моменту полуостров поднялся на 52 место. На 30% увеличился туристический поток.

Также Володин отметил создание в Республике правового фундамента. В частности, Госдума приняла 58 федеральных законов, касающихся всех сфер жизни граждан Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. В марте 2014 года подавляющее большинство местных жителей проголосовало за возвращение в РФ. Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией.

Историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года рассказывает художественный фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым». Телевизионная премьера ленты состоится на телеканале «Звезда» 16 марта в 21:25.