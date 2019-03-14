Большие маневры: танкисты ЗВО начали подготовку к учениям под Нижним Новгородом
Экипажи танков Т-72 прошли курсы одиночной подготовки и провели боевые стрельбы.
Более 200 танковых экипажей Западного военного округа начали подготовку к полковым тактическим учениям. На полигоне Мулино в Нижегордской области танкисты прошли курсы одиночной подготовки и провели боевые стрельбы.
Главная задача - отработать маневренную оборону, используя резервы и танковые дозоры.
Экипажи танков Т-72 закрепили навыки стрельбы по тяжелой артиллерии противника с расстояния более двух километров.