Большие маневры: танкисты ЗВО начали подготовку к учениям под Нижним Новгородом

Более 200 танковых экипажей Западного военного округа начали подготовку к полковым тактическим учениям. На полигоне Мулино в Нижегордской области танкисты прошли курсы одиночной подготовки и провели боевые стрельбы.

Главная задача - отработать маневренную оборону, используя резервы и танковые дозоры.

Экипажи танков Т-72 закрепили навыки стрельбы по тяжелой артиллерии противника с расстояния более двух километров.