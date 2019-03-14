Шойгу опросил губернатора Ростовской области о закупках отечественной агротехники

Импортозамещение в сельхозтехнике стало темой для обсуждения на заседании правительства России. Дискуссия о закупках российской агротехники началась с вопроса министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он поинтересовался у губернатора Ростовской области Василия Голубева, какую долю в закупках для посевной кампании занимает техника российского производства.

«Я говорил о нашей поддержке, а это означает - речь идет об отечественной технике. Мы субсидируем только свою технику», - пояснил Голубев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил правильность поставленного вопроса. И добавил, что в целом ситуация выглядит неплохо. Отечественная техника не уступает по качеству иностранной. Тем не менее, по словам премьера, ее необходимо совершенствовать.