Военный эксперт рассказал об уникальности танкера-газовоза «Кристоф де Маржери»

Военный обозреватель Виктор Литовкин провел две недели на борту танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». В программе «Открытый эфир» эксперт рассказал, почему считает это судно самым современным из всех аналогов.

«Я две недели провел на этом пароходе. Это действительно самый современный танкер-газовоз. Есть одна маленькая деталь, о которой никто не говорит, 172 тысячи кубических метров сжиженного газа - это тот объем, на котором Швеция может жить целый месяц. Вы представляете. Таких пароходов у нас 10 штук, а будет 15. И еще 15 мы заказываем для "Арктик СПГ". Эти пароходы будут по северному морскому пути ходить каждые 33 часа. Почти один пароход в сутки. Поэтому американцы, конечно, злобствуют. Мы действительно конкуренты для них», - отметил Литовкин.

«Кристоф де Маржери» – это первый в мире ледокольный танкер-газовоз сжиженного природного газа. Он способен осуществлять круглогодичную транспортировку СПГ в сложнейших ледовых условиях Карского моря и Обской губы. Его грузоподъемность составляет 172 600 куб. м. сжиженного газа. Главная особенность танкера заключается в том, что он может самостоятельно без помощи ледокола преодолевать лед толщиной до 2,1 м.