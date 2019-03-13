Бешеный «Крокодил»: дерзкий пилотаж иракского Ми-35М попал на видео

Пилотаж ударного вертолета Ми-35М на предельно малой высоте продемонстрировали летчики ВВС Ирака. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как боевой вертолет проносится над группой людей так низко, что едва не задевает их головы.

Это довольно опасный маневр, но, как отметили в комментариях к ролику, такой пилотаж говорит о высокой квалификации летчика.

Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.