МИД России уличил Вашингтон в манипуляциях с цифрами по Договору о СНВ

США нелегитимно решили не засчитывать около 100 единиц стратегических наступательных вооружений в рамках договора с РФ и не хотят обсуждать возможность урегулирования этой проблемы. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В частности, там заявили, что США с помощью некорректных манипуляций с цифрами «вписались» в суммарные уровни в рамках Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

При этом в российском МИДе считают, что прежде чем приступать к предметному обсуждению возможности продления Договора, США должны в полном объеме выполнить свои обязательства по нему.

«Хотели бы напомнить американским коллегам, что продление Договора о СНВ – это не техническая формальность, которую можно было бы выполнить за пару недель или даже еще быстрее, как они, похоже, пытаются это представить», - говорится в комментарии.

В то же время Москва надеется, что в Вашингтоне осознают всю серьезность ситуации с договором о СНВ и примут меры для обеспечения жизнеспособности соглашения.