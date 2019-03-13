В Кремле оценили работу «Юнармии»

Юнармейское движение постоянно расширяется и активнее работает в самых разных сферах жизни детей и молодежи. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«"Юнармия" расширяется, становится больше членов "Юнармии", сам корпус "Юнармии" постоянно растет, она активнее работает в самых различных сферах жизни детей и молодежи, поэтому вполне естественно, что все больше и больше молодых людей она будет охватывать своим вниманием», - заявил Песков, комментируя вопрос о целесообразности привлечения юнармейского движения к работе с трудными подростками, которых планируют отправлять в военно-патриотические лагеря.

Ранее на эту тему высказался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он сообщил, что правоохранительные органы прорабатывают дополнительные меры для пресечения преступного манипулирования сознанием подростков через соцсети. По его словам, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в этом году решено направить в лагеря военно-патриотической направленности.