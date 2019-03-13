В Кремле назвали продуманным закон о борьбе с фейковыми новостями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продуманным законопроект о борьбе с недостоверной информацией. Об этом представитель Кремля заявил журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что после одобрения проекта всеми инстанциями он не будет подписан главой государства.

«Я бы здесь ничего не предрекал, но работа же давно ведется над этим законопроектом, то есть он достаточно продуманный», - сказал Песков.

Он добавил, что в разработке законопроектов принимают участие эксперты и экспертное сообщество. Песков также призвал не делать поспешных выводов относительно данного закона и дождаться, когда он поступит к президенту.

«Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции», - предложил Песков.

В среду закон о борьбе с недостоверной информацией и о введении штрафов за ее распространении рассмотрит Совет Федерации. Как полагает председатель конституционного комитета палаты и один из авторов документа Андрей Клишас, проект будет одобрен членами Совфеда.

Документ запрещает распространение фейковой общественно значимой информации под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для человека и общества. Авторы законопроекта предлагают генпрокурору и его заместителям после обнаружения в зарегистрированном сетевом издании подобной информации обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к ресурсу. Надзорное ведомство на основании такого обращение должно уведомить редакцию о необходимости удалить недостоверный контент. Если СМИ отказывается выполнять требования, то доступ к нему могут ограничить.

Предусматривается, что штрафы за распространение недостоверной информации составят до 1,5 миллиона рублей.