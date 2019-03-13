Песков рассказал о вкладе Путина в создание Главного Храма ВС России

Президент России Владимир Путин сделал пожертвование на создание иконы для Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы», - заявил Песков.

По его словам, это личный вклад президента в создании Главного храма Вооруженных сил. Песков подчеркнул, что Путин лично присутствовал на закладке камня этого храма и не может оставаться равнодушным к процессу строительства.

Ранее «Звезде» удалось выяснить, из чего сделают главную икону храма - образ Спаса Нерукотворного.

Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте «Звезды» по этой ссылке.