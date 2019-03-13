Самолет ВВС США пролетел над Хабаровским краем

Американский военный самолет совершил наблюдательный полет над территорией России в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщил сервис наблюдения за воздушным движением PlaneRadar.

Самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies был замечен в районе Комсомольск-на-Амуре. По данным сервиса, самолет с позывным OSY12T совершал полет запланированный полет на востоке России.

Ранее стало известно, что совместная миссия США и Норвегии с 11 по 16 марта выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках договора на американском самолете наблюдения ОС-135B с аэродрома Хабаровск.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Благодаря нему страны-участницы открыто могут собирать информацию о вооруженных силах и объектах друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.