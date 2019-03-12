Светлый образ: как создается убранство Главного храма Вооруженных Сил России

Высокий темп в сочетании с высоким профессионализмом - по такой схеме сейчас работают в мастерских, где создается убранство для будущего Главного храма Вооруженных Сил России. Мастера уже начали выписывать и главную икону храма - образ Спаса Нерукотворного.

Эту икону пишут на доске, сделанной из лафета от пушки XVIII века. Когда-то на нее опиралось грозное оружие. Теперь здесь будет сиять лик Спасителя.

«Почувствовать этот образ первоначальный, совершенно бесстрастный... Вы представляете, что должен испытывать иконописец, в каком молитвенном состоянии находиться, чтобы увидеть этот совершенный образ?» - рассказал «Звезде» главный художник Сретенских архитктурных мастерских, иконописец Михаил Леонтьев.

Средства на создание этой иконы пожертвовал Владимир Путин. И тем самым многим дал пример. Ведь храм строят только на добровольные пожертвования.

Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте «Звезды» по этой ссылке.