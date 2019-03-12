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«Волонтеры Победы» помогут жителям России восстановить семейное древо

Павел Настин
16:01 12.03.2019
Общественное движение совместно с РГГУ и Общественной палатой РФ провело волонтерские консультации.
«Волонтеры Победы» помогут жителям России восстановить семейное древо

11 марта Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Российский государственный гуманитарный университет и Общественная палата РФ запустили на постоянной основе волонтерские консультации по восстановлению семейного древа в рамках проекта «Моя история». В этот день по всей стране специалисты архивного дела и добровольцы организовали общественные приемные, провели лекции и мастер-классы о том, как найти документы о своем родственнике в архиве и составить генеалогическое древо, а также продемонстрировали уникальные документы из архивных фондов.

Так, в Центральном архиве города Москвы прошло открытое заседание общественного совета при Главном архивном управлении Москвы на тему «Архивное волонтерство». В заседании общественного совета приняли участие Герой России Алексей Романов, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

«Проект "Моя история" реализуется в 73 регионах. Работа с архивами - это важная часть в сохранении семейной истории.  Многие люди не представляют, что архив является открытой организацией, не понимают, куда им идти за информацией о своем родственнике. Ответы на эти вопросы помогут дать волонтеры. Кроме консультаций, добровольцы помогут архивам в оцифровке документов и составлении электронных баз», - отметила Ольга Амельченкова.

Мероприятия, приуроченные ко Дню архивов России, прошли и в других субъектах РФ. Так, в Ярославской области добровольцы самостоятельно начали оцифровку документов в архивный фонд региона, а в Пензенской области открыли экспозицию, посвященную знаменитым семьям региона и фотовыставку «Это моя семья» с фотографиями советского времени, на которых гости смогли отыскать своих родственников. В Центре документации новейшей истории Волгоградской области для посетителей работала образовательная площадка по восстановлению истории семьи, а в Кабардино-Балкарии для исследователей-волонтеров были организованы экскурсия в фондохранилище архива и выставка старинных документов.

«Для понимания истории недостаточно просто узнать имя, отчество своего деда, прадеда, важно увидеть его именно в отношении к истории, что он сделал, как повлиял на ее ход, появляется элемент гордости. Изучение истории в контексте страны сплачивает общество, является связующей нитью между родами», ­- подчеркнула Елена Малышева.

Обратиться за помощью в поиске архивных документов о своей семье граждане смогут в единый день волонтерского приема в консультационных точках проекта «Моя история», которые будут работать один раз в месяц. Волонтеров-консультантов можно будет найти в архивах субъектов РФ или региональных Общественных палатах. Кроме этого, принять участие в проекте можно, написав на почту myhistory.archiv@yandex.ru или заполнив специальную форму в официальном сообществе «Волонтеров Победы» в социальной сети «ВКонтакте».

В 2018 году Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с Общественной палатой Российской Федерации и Историко-архивным институтом Российского государственного гуманитарного университета инициировали запуск пилотной версии проекта «Моя История». Цель проекта - помощь волонтеров в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа. В 73 субъектах России работают волонтерские команды проекта, которые взаимодействуют с региональными, муниципальными архивами и архивами организаций, а также помогают всем желающим углубить знания в истории своей семьи.

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