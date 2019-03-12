Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил штаб президента Петра Порошенко в организации подкупа избирателей с использованием административного ресурса и бюджетных средств. По словам главы МВД страны, подобные случаи зафиксированы в Киеве, Одессе, а также в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

В эфире украинского телеканала ICTV Аваков рассказал, как выглядит схема подкупа избирателей. По его данным, штаб нанимает агитаторов, которые выбирают 100 человек с невысоким достатком, после чего идут к ним в квартиры, чтобы узнать, готовы ли те поддержать кандидата. Всем согласившимся агитаторы предлагают помощь.

«Этих людей записывают, идут в райсовет со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете», - рассказал министр.

Аваков также сообщил, что полиция проверяет факты возможного подкупа избирателей и другими кандидатами в президенты.

Выборы главы государства на Украине состоятся уже 31 марта. Согласно последним опросам, в рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский. Второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Журналисты «Специального репортажа» изучили обещания каждого из вышеперечисленных кандидатов в лидеры Украины. Кто из них и каким образом намерен спасать экономику страны? Чего они хотят от России. И как собираются прекратить конфликт в Донбассе? Ответ вы найдете в новом выпуске программы. Смотрите премьеру 12 марта в 18:30 на «Звезде».