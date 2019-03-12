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В Кремле раскрыли подробности переговоров России и Японии

Лина Давыдова
12:54 12.03.2019
Дмитрий Песков заявил, что Россия и Япония ведут работу по теме заключения мирного договора.
В Кремле раскрыли подробности переговоров России и Японии
© Фото: pixabay

Переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Южных Курильских островов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва и Токио ведут «весьма скрупулезную работу» по теме заключения мирного договора. И именно эта тема, как подчеркнул Песков, стоит на повестке дня.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 98% жителей Курил знают о претензиях Японии на часть островов, принадлежащих Российской Федерации. И 96% респондентов выступают категорически против передачи земли и за сохранение территорий в составе РФ.

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