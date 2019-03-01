Фрегат «Адмирал Эссен» встретился в проливе Босфор с эсминцем США Donald Cook

В Сети появилось фото фрегата Черноморского флота с эсминцем ВМС США Donald Cook. Оба корабля направляются в Средиземное море.

Корабль «Адмирал Эссен начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

© Ivan O'Givli, Twitter Фрегат «Адмирал Эссен» и эсминец США Donald Cook в проливе Босфор

Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы в понедельник утром и покинул его 27 февраля.

В ходе визита на борт военного корабля поднимался президент Украины Петр Порошенко.

«Адмирал Эссен» - второй сторожевой корабль проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России.

Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14. Пусковые установки способны использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», когда последние будут приняты на вооружение.

Передача флоту и подъем военно-морского флага состоялась 7 июня 2016 года.

Фрегат в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота выполнял задачи в Средиземном море с марта 2018 года.