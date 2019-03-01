Начальник НЦУО заявил об ответственности США за безопасность гумколонн с беженцами из «Рукбана»

На США лежит ответственность, за безопасное и беспрепятственное следование автоколонн, которые будут эвакуировать сирийских беженцев из лагеря «Рукбан». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Обращаемся к командованию группировкой США в зоне Эт-Танф! На вас лежит полная ответственность за безопасное и беспрепятственное следование автомобильных колонн через контролируемую вами 55-километровую зону», - сказал Мизинцев на совместном заседании координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

По словам начальника НЦУО, теперь командованию группировкой США в Эт-Танфе предстоит не на словах, а на деле доказать свою способность действовать на благо сирийцев, оказавшихся в «Рукбане».

Мизинцев подчеркнул, что абсолютное большинство беженцев - около сорока тысяч человек - однозначно высказались за незамедлительный выход из лагеря.