Замначальника войск РХБЗ заявил об отсутствии следов нервно-паралитического химоружия в сирийской Думе

Следы применения фосфор-органических веществ нервно-паралитического действия не были обнаружены в сирийской Думе, а собранные там пробы проигнорированы специалистами Организации по запрещению химического оружия. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Гааге.

«Следов применения фосфор-органических веществ нервно-паралитического действия в сирийской Думе не обнаружено», - заявил замначальника войск РХБЗ Сергей Кикоть.

Он напомнил, что ранее информационные вбросы о якобы применении в Думе химоружия распространяли в своих постановочных роликах «Белые каски».

В свою очередь, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что собранные в Думе пробы были проигнорированы специалистами организации.

«Сами пробы, привезенные в Гаагу, по крайней мере большая часть из них, лежали мертвым грузом в лаборатории ОЗХО. Говорили, что руки не доходят, большая загруженность. Но, похоже, никому эти пробы были не нужны», - заявил Шульгин.

Ранее в Минобороны России заявили, что до сих пор нет никакой информации о якобы пострадавших при химатаке в Думе сирийцах.

Позднее один из продюсеров телеканала ВВС рассказал о постановочном характере «химатаки» в Думе.