Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине. За шоумена проголосовали 17,1% респондентов. Опрос провела социологическая группа «Рейтинг».

На втором месте, согласно голосованию, оказалась Юлия Тимошенко. Лидера партии «Батькивщина» поддерживают 11,9% респондентов. А замкнул тройку лидеров с 10,7 % голосов действующий глава государства Петр Порошенко.

В то же время 25,4% опрошенных затруднились дать ответ, а еще 8,7% заявили, что не собираются участвовать в выборах.

По данным группы «Рейтинг», Зеленского больше всего поддерживают на юго-востоке Украины, а жители Киева и центральных регионов страны отдают предпочтение Тимошенко и Порошенко.

Опрос был проведен с 1 по 7 марта путем личного формализованного интервью.

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