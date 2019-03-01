Минобороны РФ попросило МИД обсудить с США доступ шести гумколонн в лагерь «Рукбан»

Министерство обороны России просит МИД развернуть работу с коллегами из США для обеспечения беспрепятственного доступа направляемых в лагерь беженцев «Рукбан» шести автомобильных гуманитарных колонн. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он попросил российских дипломатов немедленно на всех международных площадках, в первую очередь в Нью-Йорке, Вашингтоне, Женеве и Аммане, развернуть соответствующую работу с американскими коллегами по вопросу беспрепятственного доступа всех шести автомобильных гуманитарных колонн в незаконно оккупированную ими зону Эт-Танф.

Генерал Мизинцев также высказал просьбу к российским дипломатам проинформировать оборонное ведомство по данному вопросу до 14:00 1 марта 2019 года.

Кроме этого, начальник НЦУО попросил МИД оказать всю необходимую помощь сирийским коллегам по информированию международных организаций и правительств иностранных государств о проводимых руководством Сирии мероприятиях по решению гуманитарной проблемы лагеря «Рукбан».

Обращаясь к руководителю российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Сергею Соломатину, Мизинцев распорядился развернуть полномасштабную работу всеми возможными способами по оповещению граждан Сирии, находящихся в лагере «Рукбан», о прибытии автомобильных колонн для их эвакуации в избранные места проживания.