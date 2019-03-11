«Не успокоимся, пока не достигнем цели»: опубликована возможная запись разговора Тимошенко и Коломойского

В Сети появилась запись телефонного разговора, на которой слышны голоса, напоминающие голоса лидера партии «Батькившина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Аудио с беседой было опубликовано на британском сервисе Liveleak. Запись датирована февралем 2019 года.

Судя по разговорю, некая женщина, чей голос напоминает голос Юлии Тимошенко, поздравляет своего собеседника с днем рождения.

«Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», - говорит она.

Кроме того, женщина желает имениннику, чтобы его «оставили в покое».

В ответ мужчина, который, по сведениям СМИ, может быть Коломойским, отвечает:

«Мы же пока цели не достигнем, не успокоимся».

Ранее украинский журналист Богдан Кузьмич на своей странице в Facebook сообщил о тайной встрече лидера «Батькивщины» с олигархом в Варшаве. По его данным, Тимошенко и Коломойский побеседовали 12 июля 2018 года в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена. На встрече также присутствовал председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

Юлия Тимошенко баллотируется на пост президента Украины. Выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года. Всего за президентское кресло поборются 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки, согласно многочисленным опросам, являются комик Владимир Зеленский, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и глава «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко.

Журналисты «Специального репортажа» изучили предвыборные обещания каждого из вышеперечисленных кандидатов. Каким образом они намерены спасать разрушенную экономику Украины? Чего они хотят от России и как собираются прекратить конфликт в Донбассе? Смотрите в новом выпуске программы 12 марта в 18:30 на «Звезде».