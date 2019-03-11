Песков: «Принятые законопроекты не направлены на ограничение Интернета»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законодательные инициативы в сфере информационной безопасности. Представитель Кремля подчеркнул необходимость застраховать российский сегмент Сети от возможных кибератак из-за границы. В то же время Песков заверил, что планов по ограничению доступа к Сети у государства нет.

«Все выступают за свободу Интернета. И авторы этого закона, и в АП, и в правительстве никто не является сторонником урезания Интернета, возможности работы Всемирной сети», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

На рассмотрении в Госдуме лежит законопроект о защите российского Интернета. Инициаторы этого документа предлагают создать независимую инфраструктуру для работы Рунета, в случае если его отключат от зарубежных корневых серверов. Интернет-пользователи законопроект приняли неоднозначно. Многие предположили, что он изолирует Рунет. Однако авторы идеи успокаивают общественность, утверждая, что документ лишь будет защищать от внешних угроз.