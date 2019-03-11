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В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе ВКС по Идлибу

Павел Настин
10:24 11.03.2019
Ранее в отдельных российских СМИ появились сообщения о нанесению точечных авиаударов по объектам боевиков в этой провинции.
В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе ВКС по Идлибу
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, globalllook

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о, якобы, нанесении авиации ВКС России точечных ударов по целям в провинции Идлиб.

«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что информация об ударе по боевикам в Идлибе, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие «военные источники», абсолютно не соответствует действительности.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 9 марта российская авиация, базирующаяся на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, нанесла нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. Удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур, который располагается примерно в 55 километрах от Хмеймима.

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