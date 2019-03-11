В Минобороны РФ опровергли сообщения об ударе ВКС по Идлибу

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о, якобы, нанесении авиации ВКС России точечных ударов по целям в провинции Идлиб.

«ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что информация об ударе по боевикам в Идлибе, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие «военные источники», абсолютно не соответствует действительности.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 9 марта российская авиация, базирующаяся на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, нанесла нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. Удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур, который располагается примерно в 55 километрах от Хмеймима.