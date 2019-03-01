В Минобороны РФ рассказали о вымогательствах со стороны боевиков в лагере беженцев «Рукбан»

США по-прежнему препятствуют возвращению сирийских беженцев из лагеря «Рукбан», а подконтрольные им боевики согласны выпускать людей только за значительную сумму в долларах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, командование группировкой США в зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует выходу беженцев, более того, вводит их в заблуждение о невозможности покинуть лагерь и распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей.

Мизинцев подчеркнул, что подконтрольными США вооруженными группировками во главе с «Магавир Эс-Саура» фактически насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, за выход с них требуют значительные суммы в долларах.